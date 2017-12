La inclusió social també surt a l'escenari

Entenen la cultura com una eina de transformació i cohesió social. I per això, vuit entitats i associacions de la comarca s'han unit per crear Emociona't, que és Nadal!, un espectacle que portarà dalt l'escenari del teatre Conservatori, el 28 de desembre (20 h) més d'un centenar de persones, de 5 a 80 anys, que tenen en comú formar part de col·lectius socials que, sovint, explicava ahir Rosa Maria Ortega, impulsora de la iniciativa i directora del muntatge, «queden al marge» de la participació cultural a la ciutat on viuen. Es tracta de revertir aquesta situació i, a través de la música, la dansa o la poesia, reivindicar, subratllava Ortega, «el dret a l'accés a la cultura però, també, el dret a formar-ne part». El primer pas és acollir i compartir. Ho demostraran a l'escenari per mitjà d'un espectacle que aprofita «la nostra tradició nadalenca per obrir-los les portes». De Folch i Torres a Sagarra passant per Joana Raspall. El teatre Conservatori cantarà nadales, recitarà fragments del Poema de Nadal i interpretarà esquetxos dels Pastorets en una adaptació –amb tocs manresans– del guionista Joan Barbé, que també exercirà de mestre de cerimònies.

Com es definiria Emociona't, que és Nadal? Segons Barbé, la paraula clau és «inclusió». Dels infants que provenen de famílies amb pocs recursos i que formen part de la Coral Infantil Escodines; dels reclusos de la Coral Divertimento del Centre Penintenciari Lledoners; dels integrants de Joc de Veus d'Ampans; dels participants del Cor Obert, una secció de l'Orfeó Manresà, format per voluntaris i nouvinguts del CNL Montserrat, o de la Coral Universitària de la FUB. Sense oblidar els Pastorets dels Carlins i el Grup Barretina de l'Esbart Manresà de l'Agrupació Cultural del Bages.

No és fàcil unir entitats i associacions per a un mateix projecte, com ahir explicava la regidora de Cultura Anna Crespo mirant Rosa Maria Ortega; tampoc teixir complicitats a títol personal però aquesta primera experiència vol ser l'estrena d'una iniciativa nascuda amb la intenció de tenir continuïtat. Per la seva experiència com a professora del Guillem Catà –«un centre d'alta complexitat amb alumnes de diferents procedències i valors»– i directora de la meitat dels cors participants en l'espectacle, Ortega mostrava ahir el seu convenciment que la música i de retruc les arts escèniques són un recurs de primer ordre «per crear un relat que ens cohesioni i que reverteixi en la societat. Potser no tots som capaços de recitar però tots podem cantar». I com reblava Barbé, «emocionar-nos. L'important no serà el que es diu sinó com es diu».

A Emociona't, que és Nadal! participaran com a rapsodes Pilar Arnau, Fina Borràs i Toni Gol. I un quartet de músics integrat per Albert Bacardit (guitarra elèctrica), Ferran Compte (baix elèctric), Xavier Miranda (bateria) i Marc Pusó (teclat). L'escenografia la signa el bagenc Txema Rico.