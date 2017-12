Les vuit incògnites que hauria de respondre 'Els últims jedi'

Aquesta propera matinada s´estrena a Multicinemes Bages Centre Els últims jedi, la nova entrega de la saga Star Wars, la vuitena, tot un esdeveniment cinematogràfic que va pel camí de convertir-se en una de les noves tradicions de Nadal. Sigui com sigui, el nou film, que ja ha rebut les primeres crítiques, majoritàriament ben elogioses, té al davant la difícil missió de convèncer els seguidors més exigents de l´univers creat per George Lucas i donar solucions a alguns dels dubtes que s´han obert recentment en l´horitzó de la franquícia. En repassem uns quants:



Qui és Rey?

La gran incògnita, fins ara, d´aquesta nova trilogia té el rostre de l´actriu Daisy Ridley. Ella va ser l´encarregada d´encarnar l´heroïna d´El despertar de la Força, un personatge sobre el qual pesen un munt d´interrogants com ara quin és el seu origen, quin és el grau del seu poder i, sobretot, si es mantindrà fidel o es deixarà seduir pel costat fosc. Els paral·lelismes amb el Luke de la trilogia original són innegables, i això dispara les hipòtesis, els rumors i els temors.



Per què es va exiliar Luke?

El final d´El despertar de la Força va deixar Rey i Luke enfilats en un rocós penya-segat digne d´un anunci de Cardhu. Però què hi feia Luke allà? Al llarg de l´episodi VIII es deixa entreveure que el mestre jedi s´havia refugiat després d´una mala experiència entrenant el futur Kylo Ren. Però què va passar exactament? Per què Luke sembla que és, de nou, un dels darrers mestres de l´orde que queden en una galàxia molt, molt llunyana?



Què passarà amb Kylo Ren?

Kylo Ren, el nou malvat musa per a figuretes i col·leccionistes, va aparèixer amb força en l´entrega anterior de la saga per revelar-se com un personatge violent, inestable i excessivament voluble que aparenta més ser part de l´exèrcit de dolents per un acte de rebel·lia adolescent que no pas per pur convenciment. El personatge, interpretat per Adam Driver, haurà de picar molta pedra abans de redimir-se per la mort del seu pare.



Com sortirà Leia de la saga?

La sobtada mort de l´actriu Carrie Fisher, ara fa un any, farà que, exceptuant alguna sorpresa majúscula, el film que s´estrena demà suposi l´última aparició en pantalla de la princesa reconvertida en general Leia Organa. Segons els responsables del film, Fisher va deixar rodades totes les escenes que li pertocaven de Los últimos jedi, però el que no van revelar és si aquestes incloïen alguna mena de comiat o si l´han afegit posteriorment amb metratge no utilitzat, dobles enfocats d´esquena a l´estil d´Ed Wood o algun tipus d´invent digital... L´expectació és màxima.



Qui són els últims jedi del títol?

La polèmica va saltar quan es va fer públic el títol del nou llançament, oimés quan en les primeres traduccions es va prendre el The Last Jedi original en singular en comptes de fer-ho en plural. Sigui com sigui, els interrogants planen sobre a qui pot fer referència aquesta espècie de títol honorífic. Luke Skywalker? Rey? Algun personatge que encara no hi ha aparegut?



Seguirà el camí de «L´imperi contraataca»?

Si l´entrega anterior era, en molts aspectes, un remake de l´espisodi IV, no sembla cap bogeria pensar que aquest episodi VIII reprengui el camí de la trilogia original presentant-se com una mena de L´imperi contraataca del segle XXI. Una línia que els primers tràilers, posant èmfasi en l´entrenament de Rey amb Luke, no han fet més que corroborar-ho (i així ho asseguren les primeres crítiques). És tot plegat una estratègia? Som davant el film hereu –per a molts– del millor títol de la saga?



Quina funció tindrà Porg?

Una de les sorpreses del tràiler d´aquest nou film va ser l´aparició del petit i adorable Porg, una espècie d´animaló que surt al costat del mític Chewbacca i que va cridar l´atenció dels fans. En aquest cas la pregunta és obligatòria: aquesta criatura tindrà un paper en la nova saga o és una excusa per buidar les butxaques dels seguidors a canvi de poder abraçar uns peluixos suaus i simpàtics. Sincerament, qualsevol de les dues opcions sembla tan desitjable com l´altre.



Quin paper hi faran les noves estrelles?

Laura Dern, Joseph Gordon-Levitt i Benicio del Toro són tres de les estrelles de Hollywood que s´han afegit a la llarga llista d´actors i actrius que han passat per alguna de les pel·lícules de Star Wars. Un cop confirmada la seva presència, van començar a circular dubtes i rumors entre els fans sobre quin seria el paper de cadascun en aquesta nova etapa. Tindrien alguna cosa a veure amb el passat de Rey? Farien algun paper tan galdós com el de Forest Whitaker a Rogue One? La resposta, aquesta matinada.