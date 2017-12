Joan-Lluís Lluís guanya el Sant Jordi amb una obra protagonitzada per un solsoní

L'obra Jo sóc aquell que va matar Franco, de l'escriptor de la Catalunya Nord, Joan-Lluís Lluís (Perpinyà, 1963), va guanyar ahir el 58è Premi Sant Jordi de novel·la, dotat amb 60.000 euros, que ahir es lliurava a la Festa de les Lletres Catalanes, la Nit de Santa Llúcia, convocada per Òmnium i celebrada al poliesportiu Virrei Amat del districte de Nou Barris de Barcelona. El personatge que afirma haver matat Franco és Agustí Vilamat, un solsoní nascut el 1916, enamorat de la lectura i de la llengua que acabarà als camps d'Argelers de la Marenda... quan Franco, que ha cedit a les pressions de Hitler després del 1939, declara la guerra als aliats i bombardeja el camp on ha anat a parar el solsoní. La novel·la sortirà al mercat el mes de febrer, editada per Proa.

La Nit de Santa Llúcia, una vetllada cultural amb més de seixanta anys d'història, també va premiar Clara Queraltó Olivé (El Pla del Penedès, 1988) amb el 20è Mercè Rodoreda de contes i nar-racions (6.000 euros) per El que pensen els altres; Josep Maria Fulquet (Barcelona, 1948) va obtenir el Carles Riba de poesia (3.000 euros) amb Ample vol de la nit, i Ivan Ledesma (Barcelona, 1977), amb la trilogia Negorith, va guanyar el 44è Joaquim Ruyra de narrativa juvenil (6.000 euros). El 55è premi Josep M. Folch i Torres de novel·les per a nois i noies va quedar desert. El 31è Premi Internacional Joan B. Cendrós (3.000 euros) se'l va endur Jody Williams, i el primer Premi Muriel Casals de comunicació (3.000 euros) va ser per a les redaccions d'informatius de TV3 i Catalunya Ràdio.