L'Ateneu Cinema d'Igualada celebra el seu primer any amb 27.000 espectadors

Coincidint amb l'estrena del nou episodi de la saga Star Wars: L'últim Jedi, l'Ajuntament d'Igualada i l'Ateneu Igualadí van fer balanç, ahir, del primer any de funcionament de l'Ateneu Cinema: ara fa dotze mesos l'equipament obria portes amb Rogue One, de la saga galàctica. Tant l'alcalde, Marc Castells, com la presidenta de l'entitat, Mireia Claret, van qualificar l'any de molt satisfactori, tant per la xifra de públic: 27.000 espectadors, com per la varietat de programació, amb un miler de projeccions.

L'afluència més gran de públic va ser els mesos de gener, febrer, març i desembre del 2017. La millor setmana d'aquest primer any de funcionament va ser precisament la setmana passada, coincidint amb el pont de la Puríssima, en què es van projectar Coco i Asesinato en el Orient Express i va tenir més de 900 espectadors.

En un anys s'hi han pogut veure 175 pel·lícules comercials, però en la programació hi ha tingut cabuda també una gran varietat de propostes, amb la voluntat d'arribar «al màxim de públics possibles». Així, al cinema d'estrena cal sumar-hi 77 sessions infantils i familiars, 18 projeccions del Cineclub Ateneu i del Cicle Gaudí, 5 pel·lícules de cinema clàssic en VOSE programades els dilluns i 4 projeccions del Cinema Total, també en VOSE, que se celebra els diumenges. En el darrer festival Zoom, a més, l'Ateneu Cinema va ser escenari de 8 projeccions. Pel que fa a la programació en directe d'espectacles d'òpera i dansa des del Royal Opera House de Londres, se n'han emès 11, amb més d'un miler d'espectadors i una ocupació mitjana del 75 %.

Una de les apostes va ser disposar d'un web atractiu que facilités tant la consulta de la cartellera com la compra d'entrades on-line ( www.ateneucinema.cat) i pràcticament el 75% dels visitants hi accedeix des de dispositius mòbils. Pel que fa a la tipologia d'usuaris, el 60% són dones; i, pel que fa a la seva procedència, el 25 % són d'Igualada, el 36 % d'altres punts de la província de Barcelona i el 39% de la resta de Catalunya i d'altres indrets.