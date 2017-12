Els Pachucos sedueixen Stroika a base de ritme, energia i show

Els Pachucos van seduir Stroika de Manresa el dissabte a la nit amb una posada en escena atrevida, enèrgica i divertida, i amb un repertori que va fer ballar els espectadors durant una hora i mitja.

Els Pachucos sembren la llavor de la festa a cada sala que trepitgen i dissabte no va ser l'excepció. Van començar la funció amb temes com "Happy" de Pharrell Williams, i "Moves like jagger" de Maroon 5. Seguidament, el cantant Jordi Repullés avisava als presents: "No parareu de saltar, cantar i ballar". I així va ser.

Alguns dels moments més àlgids de la nit van ser quan van tocar cançons com "Mi gran noche" de Raphael, "Cómo te atreves" de Morat, i un reguitzell d'himnes "reggaetoneros" com "Gasolina", el "Taxi", i "Despacito".

Un altre moment destacable va ser quan el bagenc David Bernal, va aparcar el trombó i es va atrevir amb una gran desimboltura a cantar temes com "Vull estar amb tu" i "Big Bang" dels Catarres.

En el concert també hi va haver temps per Lady Gaga, La Raíz, Itaca Band, i Ska-P, i per la música més maquinera amb "Sexy and I Know It" de LMFAO.