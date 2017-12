El sopar de Nadal d'Els Amics de les Arts

Els Amics de les Arts van arribar divendres a Manresa amb un objectiu entre cella i cella: aprofitar el seu últim concert del 2017 per explotar al màxim l'esperit nadalenc i tenir cura d'uns seguidors que van omplir la platea i bona part del galliner del teatre Kursaal.

Un teatre i una ciutat, la capital del Bages, que després dels múltiples concerts que el grup hi ha fet durant la seva dècada llarga de vida –al mateix Kursaal cinc vegades, a la Stroika, al Sielu i al Vermell, segons va enumerar Eduard Costa–, pocs secrets guarda per al quartet barceloní.

La nit va començar exactament com el seu darrer àlbum d'estudi. Les coses i 30 dies sense cap accident van donar el tret de sortida a un concert que ben aviat va agafar perspectiva per alternar entre els temes dels seus primers plàstics i altres de factura recent entre els quals s'inclourien el single Ja no ens passa o una Casa en venda, que va arribar de bracet d'un dels himnes de la formació com és Louisiana o els camps de cotó.



Entre cançó i cançó

Aquesta segona fase de l'actuació va servir també perquè els barcelonins obrissin la porta a un dels tics més personals dels directes de la banda, que són les seves intervencions entre cançó i cançó. Celebrades per alguns? Temudes per altres?

Sigui com sigui, la platea del teatre manresà rebia amb rialles i aplaudiments els petits monòlegs que introduïa la banda o que simplement adornaven els minuts de silenci.



Autògrafs i torrons

La recta final de la nit va arribar amb dues de les cançons més radiades del grup com Jean-Luc i el seu gran hit que van servir d'avantsala als bisos que farien sonar, entre d'altres, un L'home que treballa fent de gos gratament reconvertit al discofunk per oxigenar la salut mental dels músics, i El matrimoni Arnolfini, que va tancar el concert.

Desendollats els instruments, però, la festa va continuar a les portes del teatre, on, de nou amb el pretext nadalenc per bandera, Els Amics de les Arts van portar a terme una sessió de selfies i signatura d'autògrafs a tocar d'una taula equipada amb torrons i neules per al públic. Van ser les postres del sopar de Nadal dels músics i els seus fans, potser l'àpat més fàcil de digerir dels que ens esperen.