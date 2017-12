Manresa presenta a Barcelona els actes de la Capital de la Cultura Catalana

Manresa agafarà el relleu a Reus el proper 20 de gener com a Capital de la Cultura Catalana del 2018 amb l'espectacle inaugural 'PAS', dirigit per Sergi Ots. El lema de la capitalitat cultural serà el de 'Ponts de Cultura', ja que, tal com han explicat aquest dilluns els impulsors, "els ponts de Manresa són, juntament amb la Seu i la Cova de Sant Ignasi, els elements més característics de la silueta de la ciutat" i també simbolitzen la voluntat "d'enllaçar expressions artístiques diferents". El programa d'activitats serà "transversal, multidisciplinari i per a tots els públics" i es repartirà al llarg de tot el 2018. En global, la programació comptarà amb més de 130 activitats, que es desenvoluparan en més de quaranta espais de Manresa i involucraran una cinquantena d'entitats locals i comarcals.

La capital del Bages entoma la Capital Cultural Catalana del 2018 com una oportunitat per donar a conèixer i posar en valor la cultura manresana, promocionar la ciutat en termes econòmics, turístics i de desenvolupament i reforçar el seu caràcter de capitalitat territorialitat cultural dins de la Catalunya Central. Així ha quedat palès durant la presentació de la iniciativa a Barcelona, al restaurant Ten's Tapas del xef manresà Jordi Cruz, que s'ha mostrat molt entusiasmat de "poder ser finalment profeta de la meva pròpia terra".

Manresa vol reivindicar, entre d'altres, el seu llegat ignasià; la seva riquesa arquitectònica i museística; les tradicions festives pròpies; actius culturals reconeguts com la Fira Mediterrània o el Teatre Kursaal; i el seu ric teixit associatiu. La ciutat espera posar de relleu altres espais no específicament culturals o d'exhibició, així com "aprofitar el moment per a la creació d'un festival de dansa i de circ, assignatures pendents de la cultura a Manresa", segons ha explicat la regidora de Cultura de l'Ajuntament Manresa, Anna Crespo.

De la seva banda, el batlle de Manresa, Valentí Junyent, ha assegurat que Manresa CCC'18 serà el punt de sortida d'un "viatge transformador i dinamitzador que culminarà d'aquí quatre anys amb el projecte 'Manresa 2022', que commemora el 500è aniversari de l'arribada de Sant Ignasi de Loiola a la ciutat de camí a Jerusalem".

A hores d'ara, el pressupost municipal destinat al projecte ascendeix a 475.000 euros i té com a principal patrocinador L'Obra Social La Caixa.

Ponts de cultura



Manresa CCC'18 ha escollit el pont com a element central. Els ponts de Manresa són, juntament amb la Seu i la Cova de Sant Ignasi, els elements més característics de la silueta de la ciutat i formen part del seu patrimoni històric-arquitectònic, així com de l'imaginari dels seus habitants. A més, simbolitza la voluntat cultural d'enllaçar expressions artístiques diferents; connectar el passat, el present i el futur cultural de la ciutat; i aproximar els ciutadans i les diverses cultures presents a la ciutat al voltant de les arts.

De fet, el primer projecte artístic que s'ha posat en marxa en el marc de Manresa CCC'18 precisament porta per nom 'Ponts' i materialitza el valor simbòlic i històric d'aquest element central. La iniciativa pretén emplaçar en diversos punts estratègics de la ciutat sis escultures de gran format inspirades en la imatge gràfica de la capitalitat, que estaran decorades per sis artistes locals. Aquestes peces faran un itinerari per Manresa al llarg de tot l'any.

A més, també s'ha produït el Vi de Manresa, Capital de la Cultura Catalana 2018. Es tracta d'un vi negre del celler Collbaix, de l'anyada del 2011, i que ha estat seleccionat en un concurs en què han participat set cellers locals.

Programació i acte inaugural



L'activitat de Manresa CCC'18 es vehicula a través d'un programa d'activitats culturals "transversal, multidisciplinari i per a tots els públics", que es repartirà al llarg de l'any i s'anirà desvelant trimestralment. Un programa que comptarà amb més de 130 activitats, acollides per més d'una quarantena d'espais de Manresa i involucraran una cinquantena d'entitats locals i comarcals.

L'acte inaugural tindrà lloc el 20 de gener de 2018 al Teatre Kursaal sota el nom 'PAS'. Es tracta d'un espectacle inèdit, molt contemporani i creat per a l'ocasió, que gira entorn de la simbologia del pont. La direcció artística recau en Sergi Ots, responsable, entre d'altres, de la direcció escènica de 'Mar de foc', l'espectacle de cloenda de la Fira Mediterrània d'enguany. Segons ha relatat el mateix Ots, l'espectacle "parteix de la necessitat de l'home de buscar més enllà de les seves fronteres".