La reconeguda coral Harlem Gospel Choir aterra a Barcelona amb un tribut a Beyoncé

La reconeguda coral Harlem Gospel Choir aterra a Barcelona amb el seu nou espectacle, un tribut a Beyoncé, que combina temes de la cantant nord-americana amb clàssics de la música espiritual afroamericana. El Harlem Gospel Choir fa anys que creua fronteres físiques i musicals. La formació, un dels cors de música espiritual afroamericana més reconeguts internacionalment, va iniciar ahir al teatre Fernán Gómez de Madrid la minigira espanyola del seu nou espectacle, on rendeix tribut a la cantant Beyoncé, que es podrà veure també a Santa Cruz de Tenerife, Sevilla i Biscaia. Aquest cor desafia els límits d'un gènere musical que troba les arrels en les comunitats d'esclaus africans del sud dels Estats Units, al segle XVIII, on va sorgir com a resultat de la barreja entre la tradició musical que portaven del seu continent, basada en el ritme i la percussió, i la religió que els va ser imposada, el cristianisme. La coral treu aquesta música de les esglésies evangèliques de Nova York, Nova Jersey i Connecticut.