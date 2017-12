The River Troupe Gospel fa vibrar el Kursaal versionant clàssics del pop

The River Troupe Gospel va portar a la Sala Gran del teatre Kursaal de Manresa els sons i el ritme de les cançons que converteixen les misses de les esglésies del barri novaiorquès de Harlem en espectacles admirats arreu del món. La coral sallentina va presentar ahir a la tarda el seu nou espectacle, Gospel & Tribut, que va fer vibrar la sala manresana, totalment plena. A la segona part del concert, el públic assistent va estar gairebé tota l'estona dret, ballant i seguint el ritme de la música.

La coral sallentina va incorporar el públic en el seu espectacle i al final va cantar l' Oh happy day, tot un himne del gospel, amb els nens que hi havia de públic a sobre de l'escenari. A la platea gairebé tothom estava dret ballant. La segona part de l'espectacle va ser la que més va entusiasmar els assistents, quan The River Troupe Gospel va versionar al seu estil clàssics de la música pop, com Like a prayer de Madonna o Heal the world, composta per Michael Jackson. El moment culminant, però, va ser quan la coral es va atrevir a versionar el grup irlandès U2. És una novetat que la coral de Sallent ha incorporat per a aquest nou espectacle.

La primera part va estar dedicada a cantar cançons clàssiques del gospel i des del primer moment la coral va voler crear complicitat amb el públic perquè acabés ballant a la recta final del concert. També van pujar alumnes de l'escola de música Esclat, i que integren Esclat Júniors, que sota la batuta de Laia Badrenas van cantar, juntament amb la coral sallentina, Hear me when i cry my father.

La coral va actuar per primera vegada el 2010. Ara són 62 membres, més de quaranta dones i una quinzena d'homes, i tenen llista d'espera. Tot i que la coral neix a Sallent, senten que són un grup intercomarcal perquè els integrants són de diferents municipis, i intergeneracional. Assagen cada quinze dies, tot i que des de setembre es troben cada setmana per preparar, precisament, el concert que van oferir ahir a la tarda al teatre Kursaal.