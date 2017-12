Circ Pistolet s'endú un premi Zirkòlika al millor espectacle de carrer

La terrassenca Circ Pistolet, nascuda del retrobament de dos artistes, Enric Petit i la manresana Rat Serra, es va endur ahir un dels premis Zirkòlika de Circ de Catalunya, que es lliuraven al Circ Històric Raluy. La companyia va rebre el guardó al millor espectacle de carrer per Quan no tocàvem de peus a terra. L'escola Saltimbanqui de Vilanova i la Geltrú es va endur el premi a la millor iniciativa per la projecció del circ, una categoria on estava nominat el Festival GiraCirc de Collsuspina. El IV Gran Premi BBVA Zirkòlika de Circ, que concedeix la Fundació Antigues Caixes Catalanes i BBVA CX, va ser per a la companyia Solfasirc, amb El Dékoncert. El premi està dotat amb 20.000 euros per quatre actuacions durant el 2018. Un altre dels noms de la vetllada va ser la pallassa Pepa Plana, que ahir guanyava el premi al millor espectacle de vela o sala per Paradís Pintat, com també Emiliano Sánchez Alessi, que rebia el guardó al millor número de circ pels seus malabars horitzontals. També es van endur un premi Zirkòlika Andreu Casadellà (millor artista emergent), l'espectacle Fang de Quim Girón (premi especial) i Todozancos per Bangaluru (premi de votació popular).