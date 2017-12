El quart poemari d'un autor envoltat sempre de lletres

? Moisés Galindo Reyes (Súria, 1963) és llicenciat en Filologia Hispànica per la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha exercit la crítica literària en aquest diari i en el suplement Idees, i en revistes com Barcarola, Caravansari, El Pou de Lletres (formant part del consell de redacció), Escola Catalana o amic@rt. Ha publicat poesia en revistes com Turia, La Musa Araña i Quadern. També ha col·laborat en la ja desapareguda Aula de Poesia de Barcelona, amb José Antonio Jiménez, qui li va presentar el llibre a la Documenta. Ha publicat Visegrado Hotel (2011) –a la xarxa per Parinacota Ediciones-; L as formas de la nada (La isla de Siltolá, 2015), Aral (Parnass Ediciones, 2016) i Antes (de) que la nada prevalezca (La Garúa Poesía, 2017). Aquest darrer li va enviar a l'editor Joan de la Vega, que no va dubtar a publicar-lo en l'editorial que dirigeix des del 2004 després d'encetar una nova etapa. «Vaig tenir sort», diu, en un món on publicar poesia no és fàcil.