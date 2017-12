«Un tuit para Eugene» es pot adquirir novament a la Parcir i des d'avui, també, a la Rubiralta

"Un tuit para Eugene", l'estrena en la literatura de la periodista d'aquest diari, Gemma Camps, es pot tornar a adquirir a la llibreria Parcir (c/ d'Àngel Guimerà, 74) i des d'avui, també, a la llibreria Rubiralta de Manresa (c/ del Born, 24). La novel·la, de la qual ja s´ha fet una segona edició, explica l´estreta relació, a través de correus electrònics, entre un actor alemany i una barcelonina enamorada del cinema.

La intenció, tal com explicava l'autora, és posar en comú persones completament diferents a través d'un relat farcit de setè art, on sobresurten secundaris de luxe i per on desfilen temes com l'Alzheimer, la solitud i els lligams familiars. El detonant de la relació epistolar és un tuit obstinat que envia la protagonista de la novel·la (Nora Pey) a un actor d'èxit (Eugene Neuer) i la intenció de la periodista manresana ha estat escriure una novel·la de sentiments amb conceptes universals com l'amor, el desamor, la confiança i la malfiança.

"Un tuit para Eugene", que l´autora signa com a G. C. Claramunt, en homenatge a la seva mare, es va presentar a la Parcir el 2 de novembre, i ha estat publicada pel segell Playa de Ákaba, fundat per Lorenzo Silva i Noemí Trujillo. El llibre, en castellà perquè l'autora no va trobar, en català, sortida editorial, també es pot adquirir a la xarxa a Espacio Ulises (http://espacioulises.com/libreria/un-tuit-para-eugene).