L'homenatge a Josep M. Planes esdevé un acte de reivindicació de país i de la llibertat d'expressió

Envoltats pel bosc del parc de Collserola i acompanyats del fred intens d'hivern, s'ha celebrat aquest migdia l'homenatge al periodista Josep Maria Planes. L'acte ha estat organitzat per Memorial Democràtic i la Comissió Any Josep Maria Planes amb l'objectiu de restaurar la figura d'un dels periodistes més importants del país. El periodista i biògraf de l'homenatjat, Jordi Finestres, ha recordat que fou assassinat per "parlar clar i per escriure clar" i que la intolerància que va endur-se Planes continua ben viva en els hereus del franquisme.

Tot seguit, el regidor de Medi Ambient i representant de l'Ajuntament de Sant Cugat, Joan Puigdomènech, ha reivindicat la llibertat d'expressió: "aquest homenatge no és una rememoració és també una exigència d'aquest moment". Joan Maria Morros, vicedegà del Col·legi de Periodistes de Catalunya i en nom de la Comissió Planes, ha recomanat a tots els periodistes que en rellegissin la biografia i els seus articles i ha dit que "avui li tornem la gran feina que va fer pel país i per la professió".

En el seu torn, l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, ha destacat l'origen manresà de l'homenatjat que li hauria agradat llegir-lo avui. "Ens hauríem d'imaginar el relat que faria Planes dels últims tres mesos que estem vivint", ha dit Junyent. El director de Memorial Democràtic, Plàcid Garcia-Planas ha assegurat que "em provoca desconcert dirigir un Memorial Democràtic que genera tanta memòria" i ha afegit que "avui, més que mai, fem nostre el somni del Planes", de fer una Catalunya optimista, moderna, lliure i oberta.

L'acte ha estat conduït pel periodista Xavier Serrano, que ha llegit una tria d'articles de Planes. En record del periodista, s'ha inaugurat un monòlit, obra de l'artista Ramon Jounou, i s'ha fet una ofrena floral. El Col·lectiu Brossa ha fet fet l'acompanyament musical amb peces dels anys trenta i El Segadors.