Documents i articles de les Bases en una mostra a l'Arxiu Comarcal

L'Arxiu Comarcal del Bages acull una petita mostra de les notícies relatives a les Bases de Manresa. Es tracta d'una sèrie d'articles que es van publicar a la premsa manresana de l'època, a més de l'acord municipal pel qual es concedia el permís per celebrar l'assemblea al saló de sessions de l'ajuntament i d'un exemplar de l'edició de les actes de l'assemblea. Els dies 25, 26 i 27 de març del 1892 va tenir lloc a Manresa la primera assemblea de la Unió Catalanista, durant la qual es van discutir i aprovar les Bases per a la Constitució Regional Catalana, més coneguda com a Bases de Manresa.

L'exposició es podrà visitar fins al 28 de febrer del 2018 a la Via de Sant Ignasi, 40, de dilluns a divendres, de 9 a 14 h i de 15.30 a 18 h.