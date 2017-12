El Galliner celebra 22 anys amb un homenatge a l'era daurada del jazz

La veu de Martin Bennet va sonar amb la de la seva parella artística i sentimental, Patty Lemon, al mític Carnegie Hall de Nova York l'any 1959. Van néixer per al jazz. Però pocs saben que darrere aquest nom tan americà s'hi amagava el del berguedà Josep Maria Benet, que va fer una traducció lliure del seu nom per donar-li un toc de glamur i així intentar conquerir la indústria discogràfica, juntament amb la seva muller, l'andalusa Paquita Pichardo Limón. Amb l'espectacle que narra les peripècies del duet oblidat, i que porta per títol There was a fiesta, l'associació cultural El Galliner, responsable de la programació d'arts escèniques de Manresa, va celebrar els 22 anys al teatre Conservatori.

L'espectacle era més aviat un concert teatralitzat que traslladava l'espectador a l'època daurada del jazz, l'era de les grans veus que sonaven en vinil i en els transistors de grans dimensions que només sintonitzaven l'ona mitjana. Benet (reencarnat per l'actor Aitor Galisteo-Rocher) va néixer a la Pobla de Lillet el 1918. La història comença pel final, en el cim artístic de la parella, quan ja havien desembarcat a Amèrica, i per uns instants els actors van confondre els espectadors perquè els diàlegs eren interpretats en anglès. Una fórmula que va servir, juntament amb la música, per entrar en l'univers que volia recrear l'espectacle. La conversa del duet ràpidament es va traslladar al català i castellà.

La parella es coneix a Barcelona i es veuen obligats a casar-se i a marxar d'Espanya després que la dictadura franquista, en els anys més durs, prohibís el jazz modern. Es neguen a renunciar a la seva passió i per aquest motiu agafen un vaixell que creua l'Atlàntic, malgrat no tenir els visats en regla. Els espectadors de la platea en ocasions passaven a formar part de l'obra, essent el públic dels llocs on actuaven els dos artistes, i a vegades eren testimonis de la història, que tenia dosis de La la land. Un cop va acabar l'espectacle, els responsables del Galliner van mostrar un pastís amb uns aneguets per celebrar l'aniversari.