El grup dedica «Deixa't portar» als presos polítics

? Un dels moments destacats de la nit va arribar quan Oriol Farré va tenir un record per als polítics i líders socials empresonats que no han pogut passar el Nadal a casa i els va dedicar el tema Deixa't portar. «Segur que hi heu pensat mentre us menjàveu els torrons. N'hi ha que no se'ls mengen a casa. Aquesta cançó és perquè segueixin endavant», va dir. A tall d'anècdota, Farré es va equivocar amb el número i va començar la dedicatòria parlant de tres persones. Tant el públic com els seus companys li van fer notar que en són quatre.