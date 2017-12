Manel Camp i la coral Escriny estrenen «Illa inaudita» en un emotiu Concert de Nadal

Davant un auditori que lluïa el ple des de feia dies, Manel Camp i la coral Escriny van presentar, dilluns a la nit, l'obra Illa inaudita, dirigida per Marc Reguant, en el concert de Nadal de Santpedor. Era un concert especial: la coral encetava, amb una composició creada expressament pel pianista i compositor manresà, un any d'actes per commemorar els 50 anys. I per si això fos poc, Camp els acompanya al piano, tant a aquesta estrena com als dos concerts previstos per al 14 de gener, altre cop a l'auditori del convent de Sant Francesc de Santpedor, i el 3 de febrer al teatre Kursaal de Manresa.

I les expectatives es van complir amb escreix. El concert es va obrir amb una presentació del president de la coral Escriny, Francesc Vila, i un vídeo sobre el dia a dia d'una formació que arriba als 50 anys de vida sense haver fallat ni una sola vegada a la cita del Concert de Nadal. Amb aquest preàmbul, els cantaires van pujar a l'escenari i es va obrir una hora i vint minuts de comunió musical entre pianista, cor i públic.



Onze poemes

L'obra Illa inaudita és una recopilació d'onze poemes catalans des de l'edat mitjana fins al segle XX. No són poemes ni poetes qualsevols. Hi ha els grans noms de la nostra poesia perquè les seves veus dialoguin les unes amb les altres a l'entorn d'un tema compartit i universal: l'amor. La recopilació de poemes ha anat a càrrec del catedràtic de Literatura Catalana a la Universitat Autònoma de Barcelona Josep Pujol. També hi ha participat en la proposta escènica Fina Tàpias.



Títol manllevat a Carles Riba

El títol de l'espectacle, Illa inaudita, s'ha manllevat d'un dels poemes musicats, pertanyent al poemari Salvatge cor, de Carles Riba: «Dóna't perquè tot recomenci/ ordit en perills de silenci,/ virginal d'un foc absolut;/ com, passant de l'illa inaudita,/ qui s'exalta al somni volgut/ en la perla ardent que l'imita». El concert arranca amb la peça Entre els morats i l'ocre de J.V. Foix i en una mica més d'una hora escoltem les veus d'Ausiàs March, Carles Riba, Jordi de Sant Jordi, Màrius Torres, Joan Salvat-Papasseit, Joan Vinyoli, Reina de Mallorca, Rosa Leveroni, i fins a L'oblit de Josep Carner. Autors que en els seus poemes desgranen l'admiració, la passió, l'enyorança, l'exaltació, la serenitat, el joc, l'erotisme, la melangia, la desolació o el dolor. La música ressegueix, acompanya, arrossega, subratlla i interpreta alhora amb llibertat absoluta i amb respecte total pel sentit i el ritme de les paraules. La posada en escena transporta l'espectador a aquestes lletres i ajuda a accentuar l'estreta relació entre el cor i el compositor que, a vegades, il·lumina amb els seus solos.



Proposta musical per al 2018

Els tres concerts d' Illa inaudita serviran per obrir els actes de celebració dels 50 anys de la coral santpedorenca que prepara un segon repertori: el Rèquiem KV 626 de Wolfgang Amadeus Mozart, amb l'Orquestra de Cambra Terrassa 48, en dos concerts que es faran l'abril i el maig a Santpedor. També és previst que la formació actuï en diferents auditoris del país amb concert a capella.

I, a banda dels recitals, l'entitat impulsarà la realització d'un vídeo, un programa sobre música a Ràdio Santpedor i editarà, amb el suport de l'Ajuntament de Santpedor, un llibre escrit per Montserrat Xixons i Francesc Vila sobre el món coral a la població bagenca que es presentarà per Sant Jordi.