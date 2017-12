Un musical al Kursaal per recaptar fons pel nou Hospital de Dia d'Oncologia

Una setantena d'actors i actrius pujaran a l'escenari del Teatre Kursaal de Manresa de forma desinteressada per representar 'Dolly, una dona exasperant'. L'espectacle és una iniciativa de Manresa Teatre Musical, el mateix Teatre Kursaal i la Fundació Althaia, amb el suport de la Fundació Universitària del Bages, amb l'objectiu de recaptar fons pel futur Hospital de dia d'Oncologia i Hematologia d'Althaia. El musical es va estrenar el 1964 als Estats Units i és un cant a la vida, a la broma, a l'amor i a l'esperit juvenil. L'obra és un clàssic de l'època daurada de Broadway i un dels musicals més famosos i populars dins la cultura americana. La que es podrà veure al Kursaal és la primera adaptació en català de l'obra. Les representacions seran el proper 2 de gener en una doble funció a les 5 de la tarda i a les 9 del vespre i les entrades valen 15 euros.

'Dolly, una dona exasperant' posarà damunt l´escenari una setantena d´artistes per presentar la història de l´agent matrimonial Dolly Levi, una dona xafardera i embolicaire. Els seus tripijocs i la recerca de l´amor són el fil conductor de les diferents escenes, carregades d'optimisme, bon humor i vitalitat, amb números musicals multitudinaris i una posada en escena colorista. En destaca la gran qualitat de la banda sonora i el tema que dona nom a l´obra original 'Hello Dolly!', insígnia del jazz dixieland.

Amb aquesta obra, el Manresa Teatre Musical, el Teatre Kursaal i la FUB se sumen a la companya 'Posem-hi el cor' que Althaia està duent a terme per recaptar fons que permetin finançar el projecte del futur Hospital de dia d'Oncologia i Hematologia.

El nou hospital de dia s´ubicarà a la planta 0 de l´Hospital Sant Joan de Déu de Manresa i donarà servei a la població de referència d´Althaia, que és de prop de 260.000 habitants de les comarques del Bages, Berguedà, Solsonès, Moianès i Cerdanya. Segons han explicat en un comunicat, la humanització dels espais serà un element més de l'atenció integral al malalt oncològic que ja s'està donant actualment i que inclou el servei d´atenció continuada; tractaments com la quimioteràpia, radioteràpia o tractaments personalitzats; la unitat de recerca; l´atenció psico-oncològica; la unitat de càncer familiar, assessorament dietètic i activitats d´autocura.

Les noves instal·lacions permetran incrementar els espais per tal que els pacients afrontin el tractament de la malaltia en un entorn de més confort i calidesa. Així, es passaran dels 231 metres quadrats actuals de superfície a 824 metres quadrats, cosa que significa que cada pacient disposarà de 31 metres quadrats enfront els 9 actuals. El nou hospital, a més, disposarà de llum natural, d´espais més amplis amb major calidesa i confort; de zones que facilitin tant la interacció entre usuaris quan ells ho desitgin com la intimitat quan ho necessitin, i s´augmentarà el nombre de llits per a malalts, passant dels 8 llits i 12 butaques actuals a 10 llits i 19 butaques.