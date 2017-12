Shakira actuarà finalment al Palau Sant Jordi de Barcelona el 6 i 7 de juliol del 2018

La cantant colombiana actuarà finalment al Palau Sant Jordi de Barcelona el 6 i 7 de juliol del pròxim any. Així ho ha anunciat aquest dimecres la promotora Live Nation. L'artista tenia prevista dues actuacions al Palau Sant Jordi el passat 25 i 26 de novembre en el marc de la gira europea d''El Dorado World Tour'. La cantant colombiana però va haver d'ajornar la gira per una hemorràgia a les cordes vocals. Respecte les entrades adquirides prèviament, aquestes seran vàlides per les noves dates. Així mateix, des d'avui i fins el 17 de gener del 2018, la devolució de les entrades es podrà fer a través dels punts de venda oficials en els quals van ser adquirides. Shakira també actuarà el 30 de juny a Bilbao, el 3 de juliol a Madrid i l'1 de juliol a Corunya.

La promotora ha reconegut, a través d'un comunicat, que "han estat moments difícils per Shakira, però està en camí de recuperar la seva veu per complet". Segons han apuntat, els seus doctors "han diagnosticat que necessita passar els pròxims mesos treballant en la recuperació de les seves cordes vocals per a que estiguin en condicions òptimes per la gira".

Live Nation ha assegurat que la cantant "està decepcionada per no poder presentar-se al gener como estava programat", tot i que també està "contenta de poder tornar als escenaris a l'estiu amb el seu millor show fins ara". També han mostrat el seu agraïment als seus seguidors i la seva "lleialtat, paciència i suport".