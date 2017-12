Concert de Zalon Thompson al Kursaal per a clients i convidats del BBVA

Zalon Thompson és la veu que va acompanyar la desapareguda Amy Winehouse pels escenaris de tot el món, i que continua triomfant ara com a cantant solista de l'escena soul. Zalon, que va ser líder corista de la gira de Back To Black de Winehouse i que a l'estiu va presentar el seu últim àlbum, Liquid Sonic Sex, arriba avui a Manresa per presentar Soul Christmas,una selecció de cançons nadalenques adaptades dels clàssics americans, completada amb temes propis, versions d'Amy Winehouse i grans estàndards del soul clàssic. El concert, que començarà a les 8 del vespre i que es farà al Kursaal, és exclusiu per a clients i convidats de BBVA, en col·laboració amb la Fundació Antigues Caixes Catalanes.