«Emociona't que és Nadal» arriba avui al Conservatori

El teatre Conservatori de Manresa serà avui (20 h) l'escenari de l'espectacle Emociona't que és Nadal, promogut per vuit entitats i associacions de la comarca i que vol ser un cant a la música, a la poesia i al teatre com a eines de cohesió i transformació social. Ahir al vespre quedaven entrades per al primer pis i a les darreres fileres de la platea.

A l'escenari del Conservatori es reuniran més d'un centenar de persones, de 5 a 80 anys, que tenen en comú formar part de col·lectius socials que, sovint, segons explicava a aquest diari Rosa M. Ortega, impulsora de la iniciativa i directora del muntatge, «queden al marge» de la participació cultural a la ciutat on viuen. És el que vol canviar Emociona't que és Nadal en la seva primera edició. Hi prendran part infants que provenen de famílies amb pocs recursos i que formen part de la Coral Infantil Escodines; reclusos de la Coral Divertimento del Centre Penintenciari Lledoners; integrants de Joc de Veus d'Ampans; participants del Cor Obert, una secció de l'Orfeó Manresà, format per voluntaris i nouvinguts del CNL Montserrat, i cantaires de la Coral Universitària de la FUB. Sense oblidar els Pastorets dels Carlins i el Grup Barretina de l'Esbart Manresà de l'Agrupació Cultural del Bages. A més, hi haurà quatre músics -Albert Bacardit (guitarra elèctrica), Ferran Compte (baix elèctric), Xavier Miranda (bateria) i Marc Pusó (teclat)- i tres rapsodes -Pilar Arnau, Fina Borràs i Toni Gol- que recitaran fragments del Poema de Nadal i esquetxos dels Pastorets de Folch i Torres en una adaptació de Joan Barbé. L'escenografia la signa el bagenc Txema Rico.