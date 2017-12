Manresa iniciarà el gener els actes com a seu de la Capital Cultural Catalana

La imatge d'uns ponts entrellaçats és el rostre visible de la ciutat de Manresa com a Capital de la Cultura Catalana, un esdeveniment que el cap i casal de la Catalunya central celebrarà al llarg del 2018. L'acte inaugural tindrà lloc el 20 de gener al teatre Kursaal de Manresa amb un espectacle titulat Pas que tindrà la simbologia del pont com a eix argumental, sota la direcció de Sergi Ots.

Manresa pren el relleu de Reus i es disposa a viure un any carregat de propostes en diversos camps de la cultura i el coneixement. Un consell assessor liderat per la regidora de Cultura, Anna Crespo, ha preparat un programa on tenen cabuda les arts plàstiques i escèniques, la literatura, el món audiovisual, la història i el patrimoni. La cloenda tindrà lloc el dia 15 de desembre, com a punt final de dotze mesos en què Manresa confia situar-se en el mapa cultural del país. Alhora, la cita ha de servir per potenciar l'ús del català en totes les disciplines.