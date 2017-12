Un mostrari cultural per al 2018

Traurà disc Bruce Springsteen? Tornarà a omplir estadis Bruno Mars? Llegirem finalment els relats inèdits de Scott Fitzgerald? Ens deixarem seduir per l'art d'explicar històries de Disney? Continarà sent una aposta segura la companyia Señor Serrano? Quin Sàpiens veurem per mitjà de Sergi Belbel? Serà femení el cinema del 2018? Es convertirà en un èxit de taquilla el nou lliurament de la Marvel? Redescobrirem Manuel de Pedrolo i Maria Aurèlia Capmany? Tornarem a llegir o llegirem per primer cop Frankenstein de Mary Shelley quan es compliran 200 anys de la seva publicació? Són algunes de les moltes preguntes que planteja la producció cultural per al 2018, farcida de retorns i d'estrenes. En aquestes dues pàgines trobaran prop de mig centenar de novetats discogràfiques, literàries, expositives, teatrals, cinematogràfiques i commemoratives, de cadascuna vuit, en el que vol ser un breu recull del que es cuinarà en la cultura en els propers mesos. La nova novel·la de Le Carré serà dels retorns més matiners, el proper 10 de gener, i la producció teatral engega l'any amb la maquinària ben greixada amb estrenes a partir del dia 11. Facin plans: l'any comença carregat de noms propis.