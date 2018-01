10 cançons catalanes que aquest 2018 celebren 50 anys

El 1968 va ser un any convuls, amb l'arrencada de la Primavera de Praga a Txecoslovàquia i la revolta estudiantil del Maig francès a França. A casa nostra, el franquisme cremava els últims cartutxos i la Nova Cançó vivia el seu últim any com a tal, abans de deixar pas a nous gèneres musicals. Amb tot, va ser l'any de la publicació d'algunes de les cançons més reivindicatives i representatives d'artistes com Lluís Llach, amb L'estaca, i Maria del Mar Bonet, amb Què volen aquesta gent?. A continuació recollim 10 cançons catalanes que aquest 2018 celebren els seus primers 50 anys.

L'estaca - Lluís Llach



Què volen aquesta gent? - Maria del Mar Bonet



Noia de porcellana - Pau Riba



La presó de Lleida - Joan Manuel Serrat



Si un dia sóc terra - Salomé



A un amic del País Basc - Guillermina Mota



El mig amic - Peret



La fera ferotge - Ovidi Montllor



El progressista - Pere Tàpias



En Pere Galleri - Pau i Jordi