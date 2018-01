Se suspenen les dues funcions solidàries del musical «Dolly»

Les dues funcions solidàries del muntatge Dolly, una dona exasperant previstes per avui, dimarts, al Teatre Kursaal de Manresa han quedat suspeses per l'afonia d'un dels protagonistes. L'espectacle de l'escola Manresa Teatre Musical se celebrarà properament en una data encara per concretar, i les persones que vulguin podran recuperar els diners de l'entrada a través de les taquilles del Kursaal.

Les sessions programades per avui tenien la finalitat de recollir fons per al futur Hospital de dia d'Oncologia i Hematologia d'Althaia, motiu pel qual la iniciativa està organitzada pel Kursaal, la Fundació Althaia i MTM, amb el suport de la Fundació Universitària del Bages. Dolly és un cant a la vida i l'amor que fa pujar a escena una setantena d'actors i actrius.