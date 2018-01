El massís de Montserrat empara un munt de personatges fantàstics

Montserrat és bressol de criatures fantàstiques, com els regira-rocs i el Peladits. Els primers eren uns gegants que saquejaven els pagesos per apaivagar la gana, fins que les piles de menjar es van transformar en muntanyes de pedra. El segon és un ésser alt, prim i pelut que agafa les nenes i els nens que remuguen quan els pares els volen rentar i els fica dins d'una olla d'aigua bullint. Un altre mite conta que uns pastors i el bisbe de Vic volien dur a Manresa la imatge de la Verge trobada en una cova. En passar on ara hi ha el monestir, van quedar immòbils: la Verge es volia quedar allà.