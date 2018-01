Els Gossos estrenaran el «Xics'n'Roll» de 2018 de l'Stroika

Els manresans GOSSOS tornaran a la sala STROIKA amb el seu 13è disc, l´11è d´estudi, repassant molts moments del seu procés, com si totes les cançons que han fet al llarg del temps, combinades entre elles, donessin una visió més àmplia i sòlida del conjunt. Melodies i veus a dojo, fusta de les acústiques i metalls de les elèctriques amb dosis d'electrònica i teclats com mai.

En aquest cicle de concerts hi pot participar tota la família, ja que el XICS´N´ROLL està pensat per als més petits de la casa. Són concerts on ja hem pogut descobrir la música en viu de la mà de grans musics en actiu com els grups GOSSOS i OQUES GRACES, però també hem pogut viure concerts amb icones de la música com RAMONES, ACDC, ROLLING STONES... On poden gaudir els menuts de la casa, ja que tot esta pensat per a ells però també podran gaudir els pares on reviuran la música que han pogut escoltar tantes i tantes vegades.

Aquest cicle de concerts es poden viure en varis punts de Catalunya com a Manresa, l´Hospitalet, Terrassa, Salt i Mataró. Cases de la Música és un projecte compartit per la Generalitat de Catalunya, l´Ajuntament de Manresa i la sala Stroika.