El Kursaal reprograma les sessions postposades de 'Dolly, una dona exasperat'

El divendres 26 de gener es representaran al Teatre Kursaal les dues funcions del musical Dolly, una dona exasperant, previstes inicialment per al dimarts 2 de gener i que es van haver de suspendre pels problemes d´afonia d´un dels actors protagonistes, que no tenia suplent.

L´horari de les sessions es manté: hi haurà una primera funció a les 5 de la tarda i, una segona, a les 9 del vespre. Les persones que ja tinguin entrada no han de fer cap tràmit perquè les mateixes ja són vàlides. Només s´han de dirigir a les taquilles del Teatre Kursaal aquelles persones que vulguin fer un canvi de sessió o que no puguin assistir a cap de les funcions i se´ls retornarà l´import de l´entrada.

La representació de Dolly, una dona exasperant, és una iniciativa de Manresa Teatre Musical (MTM), el Teatre Kursaal i la Fundació Althaia amb el suport de la Fundació Universitària del Bages (FUB) amb l´objectiu de recaptar fons per al futur Hospital de dia d´Oncologia i Hematologia d´Althaia. L´import de les entrades es destinarà al finançament d´aquest nou equipament.