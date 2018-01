Oriol Pérez coordina un acte a favor de Lluís Puig que tindrà lloc a Terrassa

El musicòleg manresà Oriol Pérez és el codirector artístic, juntament amb Lali Pujol i Josep Roig, de l'acte musical i literari en favor de Lluís Puig, exconseller de Cultura de la Generalitat, ara a l'exili a Brussel·les. La trobada tindrà lloc el divendres 19 de gener al Centre Cultural Terrassa.

L'acte està organitzat per la promotora d'espectacles culturals de Terrassa Vesc i l'editorial Temps Record, amb el suport de l'ANC del Vallès Occidental i de Terrassa, Òmnium Cultural i l'entitat local Amics de les Arts, que ahir van presentar la iniciativa en favor del terrassenc Lluís Puig.

L'esdeveniment porta per títol Terrassa amb Lluís Puig, música i literatura per la llibertat i tindrà, entre altres noms, les actuacions de Gemma Humet, Lídia Pujol i l'Orquestra Àrab de Barcelona, complementades amb les aparicions d'escriptors com Carles Duarte, Joan Cabré, Laura Borràs, Salvador Cardús i Vicenç Villatoro. En total, sobre l'escenari hi haurà una trentena de músics, escriptors, actors i artistes que tenen o no algun vincle amb Puig, ja que abans d'entrar en el Govern era productor audiovisual i va exercir diversos càrrecs com el de director artístic, entre altres, així que serà una funció que un dels coordinadors, Oriol Pérez, va estimar que durarà entre 80 i 90 minuts, intentant que no hi hagi pauses.

El membre de l'ANC local Pep Tomàs va afirmar que aquesta cita persegueix «recollir fons que marxaran cap a Brussel·les» i va afegir que, a més de contribuir amb la compra de les entrades –a un preu de 20 euros–, també hi haurà una fila zero per fer donacions.

Els organitzadors no s'han fixat una quantia, encara que van subratllar que «el màxim possible, calculadora en mà, serien més de 14.000 euros», i van lamentar que aquest acte no serà l'últim que organitzin per a aquesta causa, ja que pensen que la permanència de Puig a la capital belga sigui per un llarg temps.

Una altra de les coordinadores artístiques de l'acte i de Vesc, Lali Pujol, va explicar que ha visitat Puig en dues ocasions, així com els altres quatre membres del Govern destituït, i va remarcar que la situació «és molt dura, encara que tots estan forts i valents», però va admetre que interiorment estan tristos per estar lluny de casa i de la seva gent.

Entre les persones que assistiran a l'acte del 19 de gener, tal com van detallar els organitzadors, ja han confirmat la seva presència els vicepresidents d'Òmnium Cultural i l'ANC, Marcel Mauri i Agustí Alcoberro. A més, no s'ha descartat l'aparició o la intervenció de Lluís Puig, que ara és diputat electe per Junts per Catalunya, en el transcurs de l'acte.