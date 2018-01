Del Toro surt com a favorit a la cerimònia dels Globus d'Or

L'Hotel Beverly Hilton de la ciutat de Los Angeles acollirà la matinada de diumenge a dilluns (2 h) la 75a edició dels Globus d'Or, els premis cinematogràfics que concedeix cada any l'Associació de la Premsa Estrangera de Hollywood. Les mencions a les acusacions d'abusos sexuals desfermats des de fa uns mesos, amb el productor Harvey Weinstein com a gran protagonista, treuran el cap de ben segur al llarg d'una nit que, per als amants de la catifa vermella, s'iniciarà a les 00.45 h.

Els Globus d'Or inicien la temporada de premis, que culminarà el 4 de març amb la gala dels Oscar, també a Los Angeles. Però la cerimònia d'aquest cap de setmana serà la primera gran trobada del cine nord-americà després que comencessin a aparèixer, una rere altra, les declaracions d'abusos i violació per part de Weinstein a actrius com Uma Thurman, Salma Hayek, Mira Sorvino i Angelina Jolie. Per aquest motiu, s'espera com encararà la qüestió el còmic Seth Meyers, que pren el relleu a Jimmy Fallon com a presentador de la gala.

«El diluvi de revelacions de conducta sexual inapropiada ha estat la història de l'any, per això és fàcil predir que serà la història de la nit», segons explica Debra Birnbaum, editora de televisió de la revista Variety. «Influirà en tot, des del monòleg de Seth Meyers fins als emocionats discursos en l'acceptació dels premis, i també en la moda», afegeix Birnbaum. En aquest sentit, s'espera que hi hagi moltes celebritats que se solidaritzin amb les víctimes de Weinstein i de la resta de figures assenyalades en l'onada de denúncies d'assetjament sexual i abús de poder, que inclouen Kevin Spacey, Brett Ratner, Dustin Hoffman i James Toback.



Del Toro, el més nominat

En el capítol estrictament artístic, els Globus d'Or repartiran 25 premis: 14 de cinema i 11 de televisió. El mexicà Guillermo del Toro és a la prèvia el nom més destacat, ja que lidera el rànquing de candidatures. Té set nominacions per al film La forma del agua; i amb 6, una menys, hi ha The Post, protagonitzada per Tom Hanks , i Tres anuncios por un crimen, de Martin McDonagh.

D'altra banda, les nominacions per Todo el dinero del mundo, de Ridley Scott, s'interpreten com un suport a la campanya contra l'assetjament: el director va rodar de nou, amb Christopher Plummer, totes les escenes de Kevin Spacey.