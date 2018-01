estrena que augura un bon futur per al ballet a catalunya

el trencanous

? Direccio: Elías García i Larisa Lezhnina. Intèrprets: Ballet de Catalunya, amb la col·laboració de l'Esbart Egara del Social, de Terrassa; i de l'Escola de Ballet Olga Roig, de Manresa. Dijous, 4 de gener. Teatre Kursaal de Manresa.



Entrades exhaurides i el Teatre Kursaal ple de gom a gom: la millor manera de donar la benvinguda al nou Ballet de Catalunya. I és que dijous Manresa va tenir l'honor de veure l'estrena del primer muntatge d'aquesta companyia, El Trencanous, un clàssic de les festes.

Una vintena de joves ballarins van ser els responsables de donar vida a una versió original d'aquest ballet, creada a mida d'aquesta companyia amb tot just tres mesos de vida. Sobre la base de la tècnica clàssica, el director i coreògraf Elías García va apostar per un llenguatge coreogràfic més ajustat a les tendències actuals.

Una particularitat d'aquesta adaptació d' El Trencanous és la substitució de la marxa del primer acte, que habitualment interpreten infants, per una sèrie de pas de deux encertadament combinats per donar més brillantor a l'escena. També són interessants les propostes de mostrar la transformació dels dos protagonistes: Clara, de nena a jove, i el Trencanous en príncep, bo i travessant un mirall; o la presència de la Fada del Sucre com a fil conductor de diferents escenes.

Rebecca Storani va defensar de manera excel·lent el caire màgic d'aquest darrer personatge, tant des del punt de vista interpretatiu com tècnic, amb un bon domini de puntes i una execució brillant dels salts i piruetes. Igualment, va ser destacable l'actuació d'Alexandra Urcia, en el paper de Clara nena, que va demostrar una gran fluïdesa de moviment i uns arabescos exquisits.

El Kursaal va acollir, dijous, el naixement d'una nova companyia amb vocació de fer créixer la dansa a Catalunya. Sens dubte, una nit memorable que demostra que hi ha futur per al ballet clàssic al nostre país.