Els Festivals Alta Segarra anuncien Andrea Motis, Els Amics de les Arts i música de Llach

Els Festivals Alta Segarra ja han donat a còneixer els caps de cartell de la seva tercera edició, que tindrà lloc en tres caps de setmana de juliol en diferents poblacions. Així, el públic podrà gaudir del grup pop Els Amics de les Arts, de la jove trompetista, cantant i compositora de jazz Andrea Motis i del projecte Tossudament Llach, en el qual la Simfònica de Cobla i Corda es fa seves les cançons més emblemàtiques del músic de Verges.

De nou, els concerts del festival, a càrrec de l'entitat Àgora Alta Segarra, tindran lloc en espais emblemàtics de diferents poblacions, en una edició que busca la consolidació del festival. Tot i que les ubicacions de les actuacions encara s'han d'acabar de definir, ja se sap que almenys dos dels concerts tindran lloc a Calaf i s'està negociant amb altres poblacions per acabar de definir altres escenaris. Els concerts se celebraran els caps de setmana del 13 i 14, 20 i 21 i 27 i 28 de juliol.

El cap de cartell de la tercera edició del festival serà el grup barceloní Els Amics de les Arts, que actuarà el dissabte 28 de juliol. Dani Alegret, Joan Enric Barceló, Ferran Piqué i Eduard Costa presentaran el seu quart i darrer treball, Un estrany poder. Però també és previst que en el concert intercalin temes prou coneguts de la seva trajectòria, formada per Bed & Breakfast, Espècies per catalogar i Només d'entrar hi ha sempre el dinosaure.

L'actuació d'Andrea Motis tindrà lloc el 13 de juliol. La jove trompetista, cantant i compositora presentarà al públic segarrenc l'àlbum Emotional Dance. Es tracta del seu debut en solitari, que arriba després d'haver editat sis discos alabats per la crítica al costat del baixista Joan Chamorro.

El darrer dels plats forts anunciats és el concert Tossudament Llach, a càrrec de la Simfònica de Cobla i Corda, que se celebrarà el 20 de juliol. Aquesta proposta ofereix les cançons més emblemàtiques de Lluís Llach, i comptarà amb l'especial col·laboració de les cantants Elena Gadel i Beth Rodergas, de Súria.

Com en les dues primeres edicions, el vessant musical s'acompanyarà d'una proposta gastronòmica. Així, durant els concerts, els assistents podran fer tastos de productes de proximitat.

Els Festivals Alta Segarra es van estrenar el 2016 amb Toni Xuclà i Gemma Humet, Joan Isaac, Lídia Pujol i Daniel Anglès. L'any passat, en escenaris com el Bosc del Rentador de Calaf o la Torre de la Manresana dels Prats de Rei, van aplegar més de 10.000 espectadors amb actuacions de Marina Rossell, Obeses, Bikimel, La Iaia, Eduard Iniesta i Gossos.