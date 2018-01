Els Globus d'Or es vesteixen de negre per aturar l'abús de poder

El color negre va ser diumenge en la gala de lliurament dels 75 Globus d'Or el mateix que a Catalunya el groc des de fa setmanes: el símbol de la denúncia i la revindicació. La immensa majoria dels assistents a la gala cinematogràfica que organitza l'Associació de la Premsa Estrangera de Hollywood van vestir de fosc per posicionar-se en contra de l'assetjament sexual, el gran tema del 2017 en la indústria del setè art. I entre tots els parlaments que es van sentir a l'hotel Beverly Hilton de Los Angeles, va destacar el d'Oprah Winfrey, guardonada amb el Premi Cecil B. De Mille per la seva trajectòria. Un discurs impactant fins al punt que l'actriu i presentadora televisiva va haver de desmentir que tingui l'ambició de presentar-se a la presidència dels Estats Units el 2020.

«Vull que totes les noies que estan veient això ara sàpiguen que hi ha un nou dia a l'horitzó», va dir la popular Oprah: «i quan aquest nou dia finalment arribi, serà per la gran quantitat de dones magnífiques, moltes de les quals estan en aquesta sala, i alguns homes fenomenals, que lluiten per assegurar-se que es converteixen en els líders que ens han de dur al moment en què ningú hagi de dir 'jo també', un altre cop». Una al·lusió a la campanya de twitter # metoo a través de la qual dotzenes i dotzenes d'actrius han exposat les seves males experiències amb homes poderosos de la indústria, i amb el nom del cèlebre productor Harvey Weinstein al centre d'una diana d'acusacions en què també hi ha figures com Kevin Spacey.

Les noces de platí dels Globus d'Or van combinar, així, la reivindicació constant d'un canvi de paradigma en les regles del joc del negoci -tolerància zero amb l'assetjament, equiparació de sous, reconeixement de les dones en els diversos oficis del sector- amb l'homenatge a les millors produccions de l'any anterior. Des del primer moment, el presentador Seth Meyers va introduir la qüestió, i l'allau ja no es va aturar.

Winfrey va recordar quan ella, de petita, l'any 1964, va veure per televisió que Sidney Poitier recollia el primer Oscar atorgat a un actor negre. En el seu discurs, la multimilionària de 63 anys -la seva fortuna és de 3.600 milions de dòlars, segons el Bloomberg Billionaires Index- va recordar la mort recent de Rece Taylor, una dona que l'any 1944, quan tornava a casa des de l'església en un poble d'Alabama, va ser violada per sis homes blancs que la van amenaçar de matar-la si ho explicava. Un episodi germinal en la lluita pels drets civils als Estats Units.

En el terreny purament artístic, la gala va ser un èxit per a les pel·lícula Tres anuncios en las afueras (4 premis) i La forma del agua - partia amb 7 candidatures- i Lady Bird, amb 2 guardons cadascuna.

En el capítol dels estudis, la 21st Century Fox es va endur 7 estatuetes: Tres anuncios en las afueras, La forma del agua i Fargo. L'HBO, de Time Warner, va quedar segona amb 4, totes les que va obtenir la minisèrie Big Little Lies.

En el capítol individual, menció especial als guardons que van recollir James Franco, Nicole Kidman i Allison Jenney -mare a la ficció de la patinadora Tonya Harding- i Guillermo del Toro, millor director.