Macedònia publica el disc «Estic contenta» que explora les emocions dels nens catalans

La nova generació del grup Macedònia publica el seu onzè disc 'Estic contenta'. El treball del quart equip format per Noa Massoutié, Mar Blanch, Carlota Arrey, Gina Santaló i Anna Cascos compta amb lletres que tracten els sentiments, les emocions i els pensaments que poden tenir els nens i nenes catalans i aborden temes punyents com l'autoestima, la transsexualitat o els problemes familiars. Com a novetat, el nou compacte conté ritmes més ballables i es presentarà en un concert el 14 de gener al Teatre Victòria. La nova formació del grup ha estat escollida a través d'un càsting aquesta tardor en que s'hi ha presentat més d'un miler de nenes. "Tenim molts tipus de cançons amb diversitat de valors, tractem temes que poden preocupar als nens i que esta bé que ho puguin parlar amb els seus pares", ha assegurat la cantant del grup Gina Santaló en declaracions a l'ACN.

Santaló ha dit que entre els diferents temes del disc es tracten temàtiques com ara l'autoestima. "Els diem que per poder agradar als altres, abans t'has d'agradar a tu mateix", ha comentat. Per això ha dit que busquen que els nens se sentin identificats i no tinguin vergonya de parlar amb els seus pares.

De cara al futur, el jove conjunt es proposa "aprendre molt", mostrar la feina feta els últims mesos a l'estudi de gravació i "agradar als més petits". En aquest sentit Santaló ha explicat que al marge de la presentació del disc al Teatre Victòria, el conjunt prepara una obra de teatre destinada a escolars, 'Agafa el Raspall'. Un muntatge amb text de Dani Coma on es repassa la biografia de la poetessa Joana Raspall. De fet, és el primer projecte de la companyia de teatre infantil la Pissarra que han fundat les noves Macedònia.

Macedònia aposta en aquesta nova etapa per seguir treballant en peces que "enganxin" als petits al mateix moment que es tractin valors. Els concerts oferiran coreografies dinàmiques i buscaran la manera perquè els nens entenguin les idees que es transmetin.