Jarabe de Palo esgota les entrades pel concert al Kursaal

El grup Jarabe de Palo arribarà aquest cap de setmana a Manresa amb les entrades exhaurides. El grup de Pau Donés actuarà diumenge a les 18h al Kursaal per presentar el seu darrer treball, titulat '50 palos' coincidint amb el 50è aniversari del cantant i ànima de la formació.

La posada en escena de ´50 palos´ serà un escenari net, presidit per un piano de cua a un constat i un set de percussió i el cantant a l´altre cantó. Darrera, elevats per una tarima, el violoncel i el contrabaix. A més, s´adornarà la música amb imatges. En el fons de l´escenari es projectaran, en una gran pantalla, mini-pel·lícules creades especialment per cada cançó.

El disc també està d'enhorabona ja que enguany celebra el 20è aniversari del seu primer gran èxit, amb l'àlbum 'La flaca'.