La Stroika veta el DJ Paco Pil pels seus comentaris masclistes la Nit de Reis

El DJ Paco Pil, creador d´himnes del dance espanyol dels 90 com Viva la Fiesta, Johny Techno Ska i Dimensión Divertida, va proferir comentaris sexistes des de l´escenari de la Sala Stroika en la que era l´actuació estrella de la Nit de Reis.

Cap al final del xou, el gurú electrònic va fer pujar una noia a l´escenari i li va deixar anar un parell de sentències clarament masclistes, segons explica Dani Castellano, director de la Casa de la Música de Manresa, que gestiona la programació de la sala manresana. Un cop la noia va baixar de l'escenari, Paco Pil, que durant l'actuació es va arribar a tirar whisky per damunt del cap, va continuar amb una diatriba, dirigint-se primer als nois i després a les noies presents a la sala.

Bona part del públic assistent, que en tractar-se del final del xou, a quarts de 7 del matí, ja només omplia dues terceres parts de la sala, es va queixar dels comentaris del DJ. Com que l´actuació ja era a la recta final, els responsables de la Stroika no van tenir temps de reacció, però immediatament després, ja fora de l´escenari, van demanar explicacions a l´artista pels seus comentaris ofensius. Paco Pil va escudar-se en què estava interpretant un personatge.

El director de la Casa de la Música de Manresa exposa que «els primers sorpresos per l´actuació de Paco Pil vam ser nosaltres, perquè ja era el cinquè any que el portàvem per la Nit de Reis i mai havia tingut cap comportament sexista».

La sala Stroika va fer ahir, dimarts, un comunicat, que ha penjat a les seves xarxes socials, lamentant i condemnant els fets i també demanant disculpes amb les persones que «es van sentir incomodades per l´actitud de l´artista». A més, hi explicita que la sala Stroika no tornarà a contractar l´artista.

Castellano destaca que «nosaltres ni tolerem ni volem alimentar el discurs masclista, i ens mata que s´utilitzi el nostre escenari per això. Hem fet el comunicat perquè crèiem que ens havíem de desmarcar dels comentaris de Paco Pil. Nosaltres vam néixer per ser una sala diferent, fomentant el respecte a la diversitat i a la igualtat».

La sala Stroika ha fet arribar el comunicat fet públic a l´artista a través del seu representant, però per ara no han obtingut cap resposta.