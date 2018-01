El FineArt tindrà 40 exposicions i noms com Vilariño i Joan Colom

El 6è festival de fotografia FineArt d'Igualada, que tindrà lloc del 23 de febrer al 18 de març, inclourà 40 exposicions repartides per una vintena d'espais de la capital de l'Anoia, tal com va avançar ahir el director del certamen, Ramon Muntané. Entre els noms que protagonitzaran les mostres hi ha el del desaparegut Joan Colom, conegut per les imatges del barri Xino de Barcelona durant els anys 60 i que a Igualada aterrarà amb una mostra sobre els infants del barri del Raval.

Durant el FineArt també es podran veure les fotografies del vol de les aus de Xavi Bou i unes imatges «molt especials» del Premi Nacional de Fotografia del 2007, Manuel Vilariño. El certamen donarà visibilitat als autors locals i es podran veure treballs de Jordi Camins, Rafael Vilarrubies, Ruben Lucía, Carles Ramos i Maria Teresa Closes.

El FineArt del 2017 va tenir gairebé 30.000 visitants, segons van apuntar els organitzadors, confiats a repetir «l'excel·lent» acollida. Segons Muntané, entre els espais que participen per primer cop al festival hi ha el nou local de la colla Moixiganguers d'Igualada, que acollirà una mostra sobre castells, i el Foment –el casal popular de la ciutat-, on s'instal·larà una exposició de novel·la negra.

Ahir també es va donar a conèixer la imatge del 6è FineArt, un cartell fet pels quatre integrants de l'estudi de disseny i comunicació igualadí Quartada Estudi, que recrea una «invasió fotogràfica en positiu» a la ciutat.

Tal com va explicar el dissenyadora Albert Vendrell, els va sorgir la idea de reproduir una «invasió fotogràfica» i «ràpidament ho vam relacionar amb l'estètica del film i la portada del llibre de La Guerra dels Mons». A la imatge s'hi veu un gran trípode amb una càmera de fotos que simula una «invasió» a Igualada mentre un grup de persones s'ho miren expectants. Amb tot, Vendrell va comentar que han volgut recrear una invasió «en positiu». L'escenari de la fotografia és la Rambla de la capital anoienca: el cartell es va haver de fer per parts amb diferents fotografies a causa de «la dificultat de poder tallar el carrer i portar tota la gent allà».