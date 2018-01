L'Aurora estrenarà una obra dirigida per Pintó sobre els afusellats a Can Maçana

El director manresà David Pintó i l'actor igualadí Joan Valentí estrenaran el 23 de març al Teatre de l'Aurora Mort a les cunetes, una adaptació del llibre de mateix títol del surienc Albert Fàbrega que recupera «Els fets de Súria»: l'afusellament de nou republicans a Can Maçana, després d'haver-los tret de la presó de Manresa, la mitjanit del 9 de febrer del 1939. Un d'ells, Josep Nin, va sobreviure i va permetre reconstruir aquella història tràgica. La fossa per trobar les retes –un dels assassinats era l'avi de Fàbrega– encara no ha estat localitzada (vegeu Regió7 del 23 de desembre).

Amb l'escenografia d'Albert Pascual 'Pasku', Mort a les cunetes és un muntatge de petit format que vol ser un homenatge a totes les víctimes de la repressió franquista. L'obra, que es representarà en el cile les Golfes, serà una de les dues que es presentaran en primícia en la nova programació de la sala independent igualadina. L'altra és l'adaptació del Shakespeare Othello, de les Antonietes, dirigida per Oriol Tarrasón, que es podrà veure de l'11 al 13 de maig.

La temporada del Teatre de l'Aurora, de gener a maig, portarà a escena tretze propostes artístiques (11 espectacles i 2 concerts) amb temàtiques tan actuals com la violències de gènere, la bombolla de l'emprenedoria, la memòria història, les pors, l'ètica del fotoperiodisme o la gelosia, entre d'altres, amb noms de l'escena teatral catalana com Marc Rosich, Clara Peya, Ariadna Peya, Oriol Pla o Òscar Intente. La programació començarà amb Aüc (del 19 al 21 de gener), un espectacle de dansa i teatre sobre les mil i una cares que adopta la violència sexual i que té el segell de les germanes Peya (Clara i Ariadna) i la dramatúrgia de Carla Rovira. Més dansa. La fusió del moviment i la paraula es veurà en el premiat espectacle Big Bounce (24 i 25 de febrer).

Abans, el 26, 27 i 28 de gener, arribarà un dels èxits de petit format de la temporada passada que li han valgut dos Premis Butaca. Es tracta de Fairfly,una proposta de la companyia la Calòrica que, a través de la comèdia, fa una àcida crítica a l'emprenedoria i la bombolla que l'envolta.

Les pors, presents a les nostres vides, les portarà a escena Marc Torrecillas, amb les actrius Ann Perelló i Lucía Torres en l'espectacle Anna (2, 3 i 4 de març). Després d'estrenar-se al festival Temporada Alta de Girona, el Teatre de l'Aurora veurà una producció de la Sala la Planeta, El color de la llum (16, 17 i 18 de març), que analitza els límits de l'ètica i la responsabilitat del fotoperiodisme a través d'una peça de teatre documental que dóna veu a cinc fotògrafs de prestigi: Joan Guerrero, Sandra Balsells, Emilio Morenatti, Samuel Aranda i Marta Ramoneda.

En el capítol de l'humor hi trobem (el 16, 17 i 18 de febrer) Àries de reservat, una òpera còmica dirigida per Marc Rosich, amb la soprano coloratura Elena Martinell i la pianista Gloria Garcés. També l'especacle de cabaret musical dirigit també per Rosich i que porta per títol ¿Qué fue de Andrés Villarrosa? (27 d'abril), a cavall entre la realitat i la ficció i entre l'España cañí i el divertimento. Ja el maig, el 5 i 6, la sala igualadina acull un dels imperdibles de la temporada, Be god is, amb tres grans artistes a escena: el televisiu Oriol Pla, Blai Juanet Sanagustín i Marc Sastre, amb un divertit xou ple de gags. Pel que fa als contes per a adults, el cicle les Golfes acollirà el 9 de febrer narracions de Ferran Martín, que explicarà tot allò que hi ha Entre el tabú i lo sagrat.

Finalment, els dos concerts de la temporada, que estan inclosos en el cicle Música de primera fila, seran Metrinova (11 de març), amb el bateria igualadí Ildefons Alonso, i un recital de la pianista també igualadina Neus Peris (22 d'abril).