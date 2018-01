Properes cites: Ayax y Prok, La Fuga i Els Amics

? La Stroika presenta una programació amb destacades actuacions en la nova temporada. A banda del concert de Mishima del 3 de febrer, que Regió7 ja va avançar en l'edició d'ahir, també passaran per la sala manresana el hip-hop del duet granadí Ayax y Prok, el 17 de febrer; el rock urbà del grup càntabre La Fuga, el 23 de març; la poètica del mallorquí Joan Miquel Oliver, el 7 d'abril; i el pop-rock dels barcelonins Els Amics de les Arts, el 20 d'abril. I hi haurà altres cites com la festiva del divendres 2 de febrer amb els bagencs Sherpah i Bonobos; la rock'n'rollera del dissabte 24 de febrer amb Los de Marras, Malos Vicios i Desenfreno; i la reggae del dissabte 10 de març amb Iseo & Dodosound.