El teatre Kursaal exhaureix les entrades del concert de Jarabe de Palo

Jarabe de Palo actuarà aquest diumenge per primera vegada al teatre Kursaal de Manresa i ho fa-rà amb totes les entrades venudes. La banda liderada per Pau Donés presentarà el seu darrer treball, 50 palos, un projecte que respon a la celebració del mig segle de vida que ja ha complert el compositor i cantant del grup. A més, fa vint anys del primer gran èxit de la formació, l'àlbum que incloïa el conegut tema La Flaca.

Segons explica el Kursaal, la posada en escena de 50 palos serà un escenari net, presidit per un piano de cua en un costat de l'escenari i un set de percussió i el cantant a l'altre. Darrere seu, elevats en una tarima, hi haurà el violoncel i el contrabaix. En últim pla, hi haurà una gran pantalla on es projectaran petites pel·lícules creades especialment per a cada cançó. Jarabe de Palo interpretarà grans clàssics del seu repertori amb piano i veu, tal com van ser concebudes en el seu moment.