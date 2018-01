El festival Clam rep 276 films per a les seccions oficials

El Festival de Cinema Social de Catalunya (CLAM), que enguany complirà la quinzena edició, ha rebut 276 pel·lícules per a les seccions oficials a concurs. El certamen tindrà lloc del 26 d'abril al 6 de maig a Navarcles –nucli originari de la proposta–, Manresa i una tercera localitat el nom de la qual encara no s'ha fet públic.

Els 276 títols que aspiren a formar part de les seccions oficials del festival responen a 196 curts i 80 llargs. Un important contingent que procedeix de 41 països d'arreu del món: Espanya (117 obres), Iran (18 ), Brasil i Itàlia (16), Argentina (13), França (11), i el Regne Unit (10) són els estats que lideren el rànquing.

Totes les pel·lícules que s'exhibiran durant la celebració del festival seran estrenes absolutes que es veuran per primer cop a Catalunya. La xifra de 276 propostes confirma l'interès que el CLAM desperta arreu del món com una plataforma de difusió del cinema entès com una eina de compromís. Una part important de la divulgació del certamen és el fet que es poden fer les inscripcions a les plataformes en línia Festhome, Clickforfestivals i Filmfreeway.

Les seccions de curtmetratges i de llargmetratges tindran tres premis: el 1r premi –dotat amb 1.000 euros en la categoria de llargs i amb 500 en la de curts–, el premi especial del jurat i el premi del públic, aquests darrers sense dotació econòmica. Ara el jurat té la feina d'acabar de visionar totes les propostes i de seleccionar les que formaran part del programa de projeccions del festival.

Com l'any passat, el CLAM surt de Navarcles i arriba a Manresa. El nom de la tercera població que acollirà el certamen encara s'està negociant, segons va explicar ahir l'organització. A més de l'oferta cinematogràfica, el festival també lliura anualment el premi Pere Casaldàliga a la Solidaritat.