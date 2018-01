Foment destina més de 3,8 milions a projectes per recuperar patrimoni històric

El Ministeri de Foment ha anunciat que aportarà 3.816.780,66 euros a cinc projectes de recuperació i posada en valor del patrimoni històric a Catalunya amb càrrec als fons que es generen per a l'1,5% cultural com a conseqüència de l'execució de l'obra pública.

A Sant Vicenç de Castellet (Bages) es farà una rehabilitació estructural de l'ermita de Santa Maria de Castellet. Foment hi aportarà 138.024,95 euros, el 75% del total. A Veciana (Anoia) es restaurarà i s'adequarà el castell de Segur. El ministeri pagarà 25.002 euros, el 41,67% del pressupost.

També hi haurà actuacions a la ciutat de Lleida, on s'adequarà l'antic palau de Justícia per encabir-hi la nova seu del museu d'art de la ciutat. Foment hi aportarà 1.088.907,32 euros, un 22,28% del total.

Al Camp de Tarragona s'intervindrà a Aiguamúrcia (Alt Camp), on es restaurarà el claustre gòtic del monestir de Santes Creus. Foment hi invertirà 1.457.181,39 euros, la meitat del total. A la Morera de Montsant (Priorat) es restaurarà l'església de la cartoixa d'Escaladei. El ministeri aportarà a l'obra 1.107.665 euros, també la meitat de l'actuació.