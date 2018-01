El Lliure homenatja Carles Santos amb un espectacle aquest dissabte

El Teatre Lliure de Barcelona homenatjarà demà (21 h) el músic i artista valencià Carles Santos, mort recentment, amb un espectacle que es compondrà de fragments de les seves obres i en el qual participaran artistes de diferents parts del món que van treballar amb ell. L'obra, d'una hora de durada, ha estat coordinat per Montse Colomé i Anna Llopart, que van treballar durant anys amb el músic i que van afirmar que han estructurat el muntatge «tal com Santos ho hauria fet». Hi col·laboren Frederic Amat, Cabo Sant Roque, Cesc Gelabert, Francesc Orella i Sol Picó, entre d'altres.