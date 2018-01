Una faula clarament ecologista i antitaurina

FERDINAND

? Estats Units, 2017. Animació, comèdia. 99 minuts. Direcció: Carlos Saldanha. Guió: Robert L. Baird i Brad Copeland, basant-se en el conte de Munro Leaf, The Store of Ferdinand. Banda sonora: John Powell. Pantalles: Bages Centre (Manresa) i Yelmo (Abrera).



T he Store of Ferdinand, publicat el 1936, és un dels contes més populars de Munro Leaf (1905-1976), un escriptor nord-americà que excel·lí en el camp de la literatura infantil. Aquest relat inspirà, dos anys després, Ferdinand, un curt de Walt Disney que assolí l'Oscar però que fou prohibit al nostre país per la censura franquista, indignada per un contingut que qüestionava alguns clixès ibèrics.

Hollywood recupera, vuit dècades més tard, el famós (i intencionat) text. El seu protagonista és un toro pacífic i amable que haurà de franquejar nombrosos obstacles per tal d'evitar el seu fatal destí en una plaça de braus. El film desenvolupa una faula decididament ecologista i antitaurina, ambientada en una Espanya inequívocament folklòrica i colorista, en què la figura amenaçant del torero personifica els valors negatius.

Els estudis Blue Sky (artífexs de la simpàtica i coneguda franquícia de La edad de hielo) han impulsat aquesta aventura frenètica i pedagògica que ha estat signada per Carlos Saldanha, l'esplèndid creador de la magnífica Río. Les qualitats d'aquesta pel·lícula (una narració vertiginosa, unes seqüències d'acció trepidants, uns personatges captivadors i carismàtics) apareixen novament en aquest notable Ferdinand, un divertiment compromès que, més enllà de les tesis diàfanes que defensa, es revela com una explosió de llum i de formes i confirma l'excel·lent moment creatiu de l'animació nord-americana.

Amb un tractament visual (portentós) mot superior al seu guió, l'última pel·lícula de Saldanha no decebrà els amants de les fantasies animades amb pedigrí.