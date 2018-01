La trobada amb mags de la Catalunya Central aposta pel treball en equip

Per què estic fent màgia? Aquesta és la pregunta que es va llançar ahir a la tarda als assistents a la trobada amb mags de l'Associació Màgia Central que es va fer en una de les sales polivalents del Kursaal. Mentrestant, a l'escenari de la Sala Gran s'ultimaven els detalls per a la Nit dels Genis. A banda dels participants locals, a la trobada també hi havia alguns dels assistents al claustre que durant aquests dies té lloc lloc en una masia del Pont de Cabrianes, on hi han participat mags de diferents països.

L'encarregat d'encetar aquesta reunió informal va ser Eberhard Riese, que des de 2011 presideix el Cercle Màgic d'Alemanya, que va parlar dels punts fonamentals en els números de màgia d'escena. La música va ser la primera de la llista, seguida per la taula per deixar els elements que s'utilitzen, el vestuari, l'estètica, la interpretació i l'aprenentatge. Donant per fet que el mag domina la tècnica, Riese va sintetitzar en tres els punts bàsics per crear un número: originalitat, emoció i sorpresa. L'alemany també va recomanar agafar idees de llibres de màgia antics: «Segur que els jocs que hi pugueu trobar ara no els fa ningú». I no va estalviar un comentari al claustre: «El millor és que s'hi han prohibit els jocs de cartes» un comentari que va suscitar rialles entre molts dels assistents.

Tot seguit, els bagencs Set de Màgia, format per Gerard Revuelta i Arnau Perramon, amb un bagatge professional de més de set anys, van compartir la seva experiència com a participants al claustre. «Tenir les visions d'altres companys t'ajuda a trobar noves idees i treballar en grup et permet intercanviar opinions. És molt divertit poder dir les teves idees a d'altres mags que en molts casos estan a la primera línia. Alhora, ells també opinen sobre tu. Ets com un espectador i pots dir-hi la teva en temes que no toques. Com que molta de la gent no la coneixes tot és més fàcil per deixar-se anar». May Closa, impulsora del claustre juntament amb Xavier Tapias, va destacar la importància que «dins del grup de treball hi hagi gent d'altres disciplines artístiques que ens puguin enriquir». Closa va llançar als assistents un missatge ben clar: «Intenteu treballar en grup i ajudar-vos els uns als altres».