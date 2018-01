El cineasta Stanley Kubrick i la relació entre l'art contemporani i les tradicions secretes centren la temporada al CCCB

La temporada expositiva prevista per aquest any al CCCB se centrarà en l'exploració dels nous imaginaris que permetin sortir del bloqueig per explicar el present detectant noves formes d'entendre la realitat. En aquest sentit, el centre inaugurarà al maig l'exposició 'La llum negra', una mostra que analitza la influència que les tradicions secretes com el misticisme o l'esoterisme –entre d'altres- han tingut sobre l'art des dels anys 50 fins a l'actualitat. Un altre dels plats forts de la temporada arribarà amb l'exposició itinerant mundial 'Stanley Kubrik', que arribarà a Barcelona amb nou format adaptat, sumant literatura i cinema. Per Vicenç Villatoro, director del CCCB, ha definit la programació del 2018 com a "ambiciosa" i "compacta" que suposarà un "punt d'inflexió" en el centre, que viurà un relleu al capdavant de la direcció.

El director del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), Vicenç Villatoro, ha explicat que la programació d'aquesta nova temporada està plantejada com un "punt de trobada" entre la preocupació d'allò que succeeix en el present i en la importància de trobar narratives per poder-ho parlar i evitar el bloqueig. De fet, entre els temes que es posaran damunt la taula amb diferents activitats hi haurà els atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils del passat agost, el procés polític català, la crisi europea o el canvi climàtic. Entre les personalitats que visitaran l'espai aquest any hi haurà en tota probabilitat el premi Nobel de literatura, Orhan Pamuk.

La programació de 2018 comptarà amb una exposició que reivindicarà l'actualitat del cineasta Stanley Kubrick a través de la literatura i el cinema. La mostra es podrà veure del 18 d'octubre de 2018 al 31 de març de 2019 i analitzarà temes com ara la intel·ligència artificial o la nova carrera armamentista nuclear. "L'exposició va a cavall entre la línia audiovisual i la de literatura amplificada del centre i la suma genera importants reflexions sobre el present", ha detallat Villatoro. L'exposició 'Stanley Kubrick' arriba al CCCB després d'una gira per les principals capitals del món, això sí, amb una adaptació especial d'acord amb els objectius del CCCB.

'La llum negra. Tradicions secretes en l'art des dels anys 50: ocultisme, màgia, esoterisme i misticisme' és el nom de l'exposició que presentarà el CCCB del 15 de maig al 21 d'octubre. A través d'obra artística s'explicarà com bona part de l'art contemporani no es pot entendre sense la influència dels corrents del pensament com l'esotèric o la màgia. Així s'analitza la influència que han fet diferents tradicions secretes que han existit en l'art des dels anys cinquanta fins el dia d'avui. Nombrosos artistes contemporanis tornen a explorar temes i s'interessen per qüestions tant diverses com l'alquímia, les societats secretes, la teosofia, l'antroposofia, els corrents esotèrics de les grans religions, les filosofies orientals, la ingesta de drogues o els mites universals.

D'altra banda, fins el 29 d'abril s'oferirà l'exposició 'Després de la fi del món'. És una mostra sobre la terra el 2017, transformada irreversiblement en l'era de l'antropocè després de dos segles d'intervenció radical de l'home en els sistemes naturals. Es compon de vuit instal·lacions immersives a la sala d'exposicions, una base d'experimentació i acció participativa a l'espai públic de la ciutat de Barcelona, i el disseny i el desplegament d'un Ministeri del Futur que pensi la política a molt llarg termini, per investigar les condicions de desigualtat i temporalitat i les diferents magnituds en què es defineix la crisi.