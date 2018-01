Una estreta relació que culmina al cap de més de 20 anys

? Tot i la seva dilatada trajectòria el d'ahir era el primer concert de Jarabe de Palo a Manresa. El que pocs sabien era l'estreta relació de Pau Donés amb la capital del Bages. El músic va néixer a Barcelona però va passar els dos primers anys de la seva vida a Manresa perquè el seu pare treballava en una entitat bancària. Ja de gran va tenir una casa a Montclar (Berguedà) i per anar-hi sempre passava pel cor de Catalunya. També va tenir una nòvia de Manresa i, per si no hi hagués prou vincles, la seva cançó No te duermas, basada en una història personal, té el punt de partida a Manresa.