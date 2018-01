Manresa, a punt d'engegar la capitalitat cultural catalana

Manresa ha engegat el compte enrere per estrenar-se com ciutat amfitriona de la capital cultural catalana 2018. Divendres passat, l´alcalde de Manresa, Valentí Junyent, i la regidora de Cultura, Anna Crespo, van ser a Reus per recollir el testimoni de la ciutat que ha exercit la capitalitat durant l´any 2017.

Serà aquest dissabte 20 de gener, a la tarda, quan es donarà el tret de sortida del programa d´activitats culturals que, durant tot l´any, posaran en valor la cultura i el patrimoni de la capital del Bages i la seva comarca.

La inauguració de Manresa CCC´18 es desenvoluparà a l´Ajuntament, als carrers de la ciutat i al Teatre Kursaal. Les celebracions començaran a les 17.30 hores, amb l´acte institucional al Saló de Sessions de l´Ajuntament, que inclourà les actuacions de Manel Camp (piano), Montserrat Circuns (dansa) i Montserrat Mas (conducció i recitació textos), sota la direcció d´Enric Llort.

A continuació, a la Plaça Majorcomençarà a les 18 hores un cercavila a càrrec dels Tabalers de Xàldiga, que conduirà la comitiva pels tasts de cultura previstos en diverses places emblemàtiques de la ciutat amb diverses actuacions que finalitzaran al Kursaal. Aquest recorregut inclou actuacions dels Diables i Tabalers de Xàldiga (Plaça Major); l'espectacle de dansa Cops de Vida de l´Escola de ballet Olga Roig (Plana de l´Om); els Dracs del correfoc de Manresa (Sant Domènec); i els Geganters de Manresa (al Passeig i al Pati del Kursaal).

Posteriorment, al Teatre Kursaal tindrà lloc l´espectacle inaugural "PAS" (amb sessions a les 19 i 21 hores). Entre mig de les dues sessions de l´espectacle inaugural, a les 20.30 h. hi haurà l´actuació de la colla Tirallongues.

També les sis escultures ´customitzades´ per sis artistes manresans que conformen el projecte "PONTS" es podran veure al llarg de tot el passeig Pere III, abans que facin un recorregut itinerant durant l´any per tota la ciutat.

Els actes d´inauguració comptaran amb la presència de Xavier Tudela, president de l´organització Capital de la CulturaCatalana; l´alcalde de la ciutat, Valentí Junyent; la regidora de Cultura, Anna Crespo, i d´altres personalitats del món polític, social, econòmic i cultura de Manresa.



"PAS": entreteixint ponts de cultura



"PAS", l´acte d´arrencada de Manresa CCC´18, és un espectacle inèdit, únic, molt contemporani i creat per a l´ocasió, que gira entorn la simbologia del pont, concepte que relliga totes les activitats del programa anual d´activitats i esdeveniments culturals que previstes durant el 2018.

Sergi Ots s´ha fet càrrec de la direcció artística de l´acte. Ots ha estat responsable, entre d´altres, de la direcció escènica de "Mar de foc", l´espectacle de cloenda de la Fira Mediterrània 2017 de la mateixa ciutat.



Valentí Junyent assisteix al comiat de Reus



La ciutat de Reus es va acomiadar divendres al vespre com a Capital de la Cultura Catalana 2017. El Teatre Fortuny es va omplir per posar el colofó a la capitalitat i per traspassar el títol a la ciutat de Manresa L'alcalde de Reus, Carles Pellicer, va ser l'encarregat de lliurar el testimoni al batlle de la capital del Bages, Valentí Junyent, el qual va reivindicar el paper de les ciutats mitjanes i ha demanat al futur Govern que les tingui en compte "en el projecte de país". L'acte institucional va donat pas a l'espectacle 'Dos segles d'esplendor', un recorregut musical i cultural per 200 anys d'història de la ciutat.

L´alcalde manresà, en el seu paralament, va afirmar també que "la cultura és la que ens fa lliures" i va avançar que, sota el títol 'Ponts deCultura', la capitalitat de Manresa oferirà un programa atractiu, amb protagonisme per a disciplines com la dansa i el circ que tenen poc arrelament a la ciutat.

Al seu torn, el president de l'organització Capital de la Cultura Catalana, Xavier Tudela, va recordar en el seu discurs els dirigents polítics i d'entitats sobiranistes empresonats. Segons Tudela, en un any "tan convuls i tan preocupant", un projecte "exitós" i amb un resultat "extraordinari" com el de Reus ha marcat el camí a seguir. "El futur de la cultura del país demana treballar conjuntament i esforçar-nos col·lectivament. L'èxit està sens dubte assegurat", va etzibar. Tudela va recordar que Cervera serà la Capital de la Cultura Catalana 2019 i que, d'aquí a uns dos mesos, es donarà a conèixer el nom de la ciutat que ostentarà aquest títol el 2020.