Mor Dolores O'Riordan, líder de la banda «The Cranberries»

La vocalista i cantant irlandesa de la banda de The Cranberries, Dolores O'Riordan ha mort sobtada als 46 anys, segons ha confirmat el seu publicista i informa l'agència Reuters.



O'Riordan es trobava a Londres per fer una breu sessió d'enregistrament. En un comunicat, el seu representant ha assenyalat que no hi ha més informació disponible de moment. "Els membres de la seva família estan desolats i demanen privacitat en aquest moment tan difícil", ha afegit.



La banda va conquerir les llistes d'èxits dels 90 amb cançons com 'Zombie':







La líder del grup no gaudia de bona salut, ja que el passat mes de maig la banda va haver de suspendre la seva gira europea durant quatre setmanes per recomanació mèdica. O'Riordan i 'The Cranberries' tenien previst actuar a la primavera a Espanya i es van veure obligats a retardar-la, per la seva malaltia.





Irish and international singer Dolores O´Riordan has died suddenly in London today. She was 46 years old.

