Esteve Soler participa amb un text sobre el procés en unes sessions teatrals del Lliure

El dramaturg Joan Yago li va fer una trucada amb una proposta que, inicialment, li va semblar sorprenent: participar en unes sessions teatrals promogudes pel Teatre Lliure escrivint un text sobre el procés independentista que viu Catalunya. El dramaturg manresà Esteve Soler (1976) explica que hi va pensar i que, finalment, va respondre afirmativament. Ell és un dels onze dramaturgs catalans als quals, sota la coordinació de Yago, el Lliure ha encarregat que escriguin, cadascun d'ells, una peça breu sobre el procés per a un màxim de tres actors. El resultat del projecte, titulat En procés 1 i 2, es presentarà en format de lectura dramatitzada, en català i castellà, els dies 12 i 19 de febrer al Lliure de Gràcia. Soler prendrà part en la primera ronda, la del dia 12, per a la qual les entrades de la primera sessió, a les 19 h, ja estan exhaurides. En queden per a la segona, a les 21 h.

Acompanyen Soler en aquesta aventura del dia 12 quatre dramaturgs més: Marc Artigau, Guillem Clua, Marta Galán i Victòria Szpunberg. El dia 19 es tancarà el cercle amb els textos dels sis autors restants: Lali Álvarez, Sergi Bebel (l'únic que no dirigirà la seva peça, ho farà Israel Solà), Clàudia Cedó, Cristina Clemente, Llàtzer Garcia i Helena Tornero. La idea és oferir mirades diverses sobre un tema que copa mitjans de comunicació i xarxes socials i monopolitza converses de cafè.

Autor de les internacionals Contres (la trilogia teatral formada per Contra el progrés, Contra la democràcia i Contra l'amor) traduïdes a una vintena d'idiomes i representades en una trentena de països, Soler explica que va rebre la proposta com un «repte». La raó és senzilla: la seva escriptura prova d'allunyar-se «de la immediatesa del que està succeint. Busco la universalitat tant com sigui possible. I el procés és una situació concreta que protagonitza cada dia els informatius. No sabia si m'hi sentiria còmode». En contrapartida, «una de les meves obsessions és parlar de la contemporaneïtat però sense noms, cognoms ni bàndols». Així, com fer-ho «sense abanderar-me?».

El dramaturg manresà portarà a l'escenari, amb la complicitat dels actors Andrés Herrera i Jordi Rico, una «reflexió sobre el concepte de pàtria» que buscarà les emocions sense personificacions. Per a Soler, que està acabant de polir el text, cal «elogiar el Lliure» per diferents raons: «per reivindicar els dramaturgs actuals i per tractar un tema com el procés que forma part de la nostra complexa societat. No tots els teatres ho farien».